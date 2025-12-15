Giffoni conquista il podio dei festival più conosciuti in Italia

Il festival cinematografico di Giffoni si afferma tra i principali eventi culturali in Italia, conquistando un posto di rilievo nella classifica dei festival più noti. Con una forte presenza nel panorama nazionale, Giffoni continua a attirare pubblico e appassionati, consolidando la sua posizione come uno dei momenti più significativi nel calendario culturale italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Il festival cinematografico di Giffoni entra dritto nella top ten dei consumi culturali degli italiani. È quanto emerge dallo studio Osservatorio Impresa Cultura Italia – Confcommercio – SWG, realizzato nel settembre 2025. Si tratta di una fotografia approfondita delle abitudini e delle preferenze culturali della popolazione italiana. L’indagine, condotta su un campione rappresentativo dai 18 anni agli over 65, mette in luce un dato: Giffoni si afferma come uno dei riferimenti più solidi del sistema culturale italiano, nonostante il campione di riferimento non tenga conto di uno dei target principali del festival, ovvero quello tra i 13 e i 18 anni. Anteprima24.it

