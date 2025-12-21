Identità Arbëreshë il sindaco Spera spera annuncia lo stanziamento di 400 mila euro nella finanziaria regionale
Un risultato di portata storica per la tutela delle minoranze linguistiche in Sicilia. L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato le riserve destinate ai comuni dell’Isola, inserendo uno stanziamento di 400 mila euro per l'anno 2026 specificamente dedicato ai comuni Arbëreshë e Gallo-Italici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
