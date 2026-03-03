Porti pugliesi piano imponente da oltre 700 milioni | i cantieri avviati e le opere programmate

Nella mattinata di oggi, presso la sede di Bari dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, si sono svolti incontri con il presidente della Regione, l’assessore regionale alla Portualità e il consigliere. Sono stati presentati i progetti relativi ai porti pugliesi, con un piano di investimenti superiore ai 700 milioni di euro, che prevede l’avvio di cantieri e opere programmate.

Decaro, Piemontese e il consigliere Rutigliano in visita presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Adspmam). Dei 730 milioni totali, 127,7 riguardano il porto di Manfredonia Ad accoglierli, il presidente dell’Adspmam, Francesco Mastro, insieme all’intero management dell’Ente. Nella Sala Comitato, ha avuto luogo un confronto operativo e significativo. Nel corso dell’incontro, sono stati illustrati al Presidente tutti i cantieri avviati e le opere programmate nei sei scali del Sistema. Questo sforzo economico si divide tra opere in fase di programmazione (316,8 milioni di euro), interventi attualmente in corso di esecuzione (391,3 milioni) e progetti recentemente conclusi e collaudati (20 milioni). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Gatteo, piano da 17 milioni per le opere pubbliche

Il piano del Policlinico di Bari per abbattere le liste d'attesa: oltre 250 prestazioni programmate nel weekendL'ospedale barese accelera sullo smaltimento di visite, esami e sedute chirurgiche, calendarizzando le attività anche nel fine settimana.

Approfondimenti e contenuti su Porti pugliesi

Discussioni sull' argomento Manfredonia al centro del piano porti: maxi intervento da 121 milioni sugli Alti Fondali; Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro visita l’AdSMAM. Gli interventi in programma a Manfredonia.

Manfredonia al centro del piano porti: maxi intervento da 121 milioni sugli Alti FondaliBari, 2 marzo 2026 – Oltre 728 milioni di euro di investimenti complessivi per i sei porti del Sistema dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. È questo il dato centrale emers ... statoquotidiano.it

Piano trasporto pubblico Puglia, più collegamenti con aeroportiRazionalizzare l'offerta dei servizi del trasporto pubblico locale in Puglia, sia su gomma sia su ferro, disegnando una rete di trasporto intermodale, sostenibile e accessibile che eviti duplicazioni ... ansa.it

PORTI, 728 MILIONI DI INVESTIMENTI TRA PUGLIA E MOLISE: presentato il piano dell’Autorità del Mare Adriatico Meridionale - facebook.com facebook

Porti, 728 milioni di investimenti tra Puglia e Molise: presentato il piano dell’Autorità del Mare Adriatico Meridionale x.com