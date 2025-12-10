Il bilancio e l’aumento dell’Imu Bottiglieri di FdI attacca la Giunta | Scelta assurda e scellerata

Il dibattito sull’aumento dell’Imu si accende tra politica e amministrazione comunale. Bottiglieri di FdI critica duramente la decisione della Giunta, definendola

"Alzare l’Imu è una scelta assurda e scellerata, inutile che la Giunta cerchi di mascherare la decisione attaccando il Governo". È battaglia sul bilancio di previsione annunciato ieri in un lungo comunicato stampa dove, preannunciavano la sindaca Francesca Marchetti e l’assessore al Bilancio Andrea Bondi, "trasformeremo le sfide in opportunità", e questo, si leggeva poche righe dopo, "nonostante trasferimenti statali in calo, vincoli soffocanti, inflazione sui servizi educativi, aumenti assicurativi e norme che limitano la possibilità di assumere". Un chiaro attacco al Governo, dunque, che vede però ora scendere direttamente in campo Giovanni Bottiglieri, capogruppo di FdI in consiglio comunale, che esordisce senza risparmiare un duro attacco al duo di Giunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it