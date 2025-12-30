Parma Inter biglietti settore ospiti | quando inizia la vendita prezzo e dove acquistare

I biglietti per il settore ospiti di Parma-Inter saranno disponibili a partire da una data da comunicare. La partita si svolgerà mercoledì 7 gennaio alle ore 20, nel turno infrasettimanale della Serie A. Per acquistarli, è possibile consultare i canali ufficiali della società o rivenditori autorizzati. Si consiglia di verificare tempestivamente le modalità di vendita e i prezzi aggiornati, per garantirsi un accesso senza problemi all’incontro.

Parma Inter biglietti settore ospiti. Mercoledì 7 gennaio l’ Inter sarà impegnata nel turno infrasettimanale della Serie A a Parma alle ore 20.45. Una gara che fa parte del mese di gennaio thriller per i nerazzurri con numerosi impegni tra campionato e Champions League. La gara è molto attesa a Parma, come d’altronde accade quando l’Inter gioca in trasferta. Per questo c’è attesa per l’inizio della vendita dei biglietti. Per i settori ordinari la vendita è partita ieri lunedì 29 dicembre per gli abbonati. La fase 2 dedicata ai titolari di Tardini Card è partita martedì 30 dicembre. Dalle ore 10:00 alle ore 23:59 di mercoledì 31 dicembre, vendita riservata esclusivamente ai correntisti Crédit Agricole che potranno acquistare i biglietti online mediante l’applicazione ufficiale della banca (disponibilità limitata). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Atalanta Inter biglietti settore ospiti: quando escono e dove acquistare Leggi anche: Atletico Madrid Inter biglietti settore ospiti: prezzo e come acquistare Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. SERIE A ENILIVE | PARMA-INTER: INFO PREVENDITA BIGLIETTI; Info Biglietti; Sassuolo-Parma: info biglietti; Parma-Fiorentina: tutte le info sulla vendita dei biglietti e sul settore ospiti. Sassuolo-Parma: info biglietti - Il prezzo di 25,00 euro (esclusi i diritti di prevendita) è il costo del titolo di ingresso del Settore Ospiti (denominato Tribuna Nord, capienza: 4. sportparma.com

Parma-Inter: info biglietti - Inter, valida per la diciannovesima giornata del campionato Serie A Enilive (mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20:45), è in programma ... sportparma.com

Parma-Inter, prevendita libera dal 2 gennaio: il prezzo dei biglietti del settore ospiti - Inter, valida per la diciannovesima giornata del campionato Serie A Enilive in programma mercoledì 7 gennaio 2026 è in programma ... msn.com

