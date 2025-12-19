Biglietti Juve | disponibile il nuovo 3 Games Pack per Como Pisa e Sassuolo Info utili prezzi e dettagli per i tagliandi dei match dei bianconeri

Scopri il nuovo 3 Games Pack Juve, valido per le sfide contro Como, Pisa e Sassuolo. Un’opportunità imperdibile per i tifosi bianconeri di assicurarsi i biglietti e vivere da vicino le emozioni delle partite. Trova tutte le informazioni utili, prezzi e dettagli sui tagliandi disponibili, e preparati a sostenere la tua squadra del cuore in queste imperdibili sfide.

Biglietti Juve: è online il nuovo 3 Games Pack per i match contro Como, Pisa e Sassuolo. Info utili, prezzi e dettagli per i tagliandi delle partite. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noto che è online il 3 Games Pack per i biglietti delle partite contro Como, Pisa e Sassuolo di Serie A. Di seguito riportati tutti i dettagli. COMUNICATO – «Un’ idea regalo last minute per chi vive il bianconero tutto l’anno: da oggi, venerdì 19 dicembre, è possibile acquistare i biglietti del 3 Games Pack che include le partite contro il Como, il Pisa e il Sassuolo. Tre gare importanti all’Allianz Stadium, in un periodo cruciale della stagione: da fine febbraio a fine marzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

