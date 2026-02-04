La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, a mezzo secolo dal sequestro e dall’omicidio di Cristina Mazzotti. La decisione arriva dopo un lungo processo che ha riaperto una ferita ancora aperta nel ricordo della giovane vittima. I due uomini sono stati riconosciuti colpevoli di aver partecipato a uno dei casi più discussi degli ultimi decenni. La sentenza chiude un capitolo difficile, ma non cancella le domande che ancora rimangono senza risposta.

AGI - La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella nel processo sul sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti avvenuto 50 anni fa. È stato invece assolto Antonio Talia. Condanna per omicidio aggravato. Calabrò e Latella sono stati condannati per omicidio volontario aggravato mentre è stato disposto il 'non doversi procedere' per il sequestro di persona perché il reato è estinto per 'intervenuta prescrizione'. Talia è stato assolto per non avere commesso il fatto. I giudici hanno inoltre stabilito che Marina e Vittorio, sorella e fratello di Cristina, dovranno essere risarciti dai due condannati in separata sede civile e che la sentenza dovrà essere affissa in diversi Comuni, tra cui Como, Eupilio e Castelletto Ticino. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Due ergastoli, 50 anni dopo il verdetto sul sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti

Approfondimenti su Cristina Mazzotti

La Corte d’Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, a 50 anni dal sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti.

La Corte d'Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, 50 anni dopo l’omicidio di Cristina Mazzotti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cristina Mazzotti

Argomenti discussi: Femminicidio Manuela Petrangeli, ergastolo per Gianluca Molinaro: uccise l'ex compagna sparandole con un fucile; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Guerra di mafia a Bari, per l'omicidio di Ivan Lopez chiesti ergastolo e condanna a 20 anni; Manuela Petrangeli, chiesto l’ergastolo per Gianluca Molinaro.

Sequestro e omicidio Mazzotti: due ergastoli 50 anni dopoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Oggi a Como la sentenza sul sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti, rapita a 18 anni nel 1975 e uccisa dalla ’ndrangheta. La Procura ha chiesto l’ergastolo per i tre imputati - facebook.com facebook