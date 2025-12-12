Omicidio Big Town l’udienza I periti psichiatrici sentiti in aula | Paura e rabbia non vizio di mente

Durante l'udienza sull'omicidio di Big Town, i periti psichiatrici hanno illustrato il quadro psicologico dell'imputato, evidenziando come paura e rabbia abbiano contribuito all'evento. Con testimonianze che descrivono uno stato di grave turbamento e stress, gli esperti hanno escluso il vizio di mente, offrendo approfondimenti sulla dinamica emotiva coinvolta.

Si parte "dalla paura e si sconfina nella rabbia". Una situazione di pesante stress, di "grave turbamento" che innesca un’escalation fino alle estreme conseguenze. Ma non tale da "travalicare la sfera delle emozioni" e sfociare nella patologia. E – almeno in campo penale – in assenza di una patologia "non può esserci vizio di mente". Si è concluso senza colpi di scena l’esame dello psichiatra Renato Ariatti e dello psicologo Marco Samory, i periti incaricati dal tribunale di valutare la capacità di intendere e volere al momento del delitto di Giuseppe e Mauro Di Gaetano, padre e figlio imputati per l’omicidio del 43enne Davide Buzzi e del ferimento del 23enne Lorenzo Piccinini, avvenuti la sera del primo settembre 2023 nel bar Big Town di via Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Big Town, l’udienza. I periti psichiatrici sentiti in aula: "Paura e rabbia, non vizio di mente"

