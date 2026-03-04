Il Premio Film Impresa, organizzato da Unindustria e alla sua quarta edizione, riconosce il lavoro nel settore dell'audiovisivo, considerato strategico sia a livello regionale che nazionale. Nel corso dell'evento, Biazzo ha commentato positivamente la risposta del sistema produttivo italiano al riconoscimento, sottolineando l'importanza della filiera dell’audiovisivo per il settore industriale.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Il Premio Film Impresa, promosso da Unindustria e giunto alla sua quarta edizione, valorizza una filiera, quella dell'audiovisivo, che è strategica per la nostra regione ma più in generale per tutto il Paese. Unindustria ha creduto sin dall'inizio in questo progetto che ha visto la luce grazie al mio predecessore Angelo Camilli e al Presidente del Premio Giampaolo Letta: i numeri e la grande partecipazione ci hanno dato ragione". Così in una nota il presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo. "Quest'anno, infatti, sono arrivati da tutta Italia oltre 200 candidature, di cui 32 solo dal Lazio, con una crescita notevole rispetto al primo anno: sono cifre che danno il senso di come Premio Film Impresa sia accolto sempre con più favore da tutto il sistema imprenditoriale italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biazzo (Unindustria): "Premio Film Impresa, positiva la risposta del sistema produttivo italiano"

Leggi anche: Cinema, Premio Speciale Film Impresa Unindustria a Hermès

Cinema: al via a Roma quarta edizione Premio Film Impresa di UnindustriaInizia la quarta edizione del Premio Film Impresa a Roma, un evento che celebra il legame tra cinema e mondo imprenditoriale.

Tutto quello che riguarda Premio Film Impresa.

Temi più discussi: Cinema, al via la quarta edizione del 'Premio Film Impresa'; Premio Film Impresa, ad Hermès il riconoscimento speciale per il Grand Tour degli Affreschi; Premio Film Impresa: al via a Roma la quarta edizione; Cinema, Premio Speciale Film Impresa Unindustria a Hermès.

Il Premio Speciale Film Impresa Unindustria a Hermès per il progetto Grand Tour degli AffreschiROMA – ll conto alla rovescia per la IV edizione di Premio Film Impresa, il progetto ideato e organizzato da Unindustria, con il supporto di Confindustria, entra sempre più nel vivo con un nuovo impor ... msn.com

Premio Film Impresa: proiezioni, FS e Lavazza protagonistiUnindustria è un’associazione che rappresenta le imprese del territorio laziale e promuove iniziative culturali e industriali. Tra i suoi progetti, Premio Film Impresa si distingue per l’uso del ... it.blastingnews.com

Premio Film Impresa, prosegue il racconto delle aziende tra opere in concorso x.com

Fabia Bettini e Mario Sesti @premiofilmimpresa day 1 Al cinema Quattro Fontane facebook