Cinema | al via a Roma quarta edizione Premio Film Impresa di Unindustria

A Roma, al Cinema Quattro Fontane, è iniziata la quarta edizione del Premio Film Impresa di Unindustria. L’evento si svolge nel cinema della capitale, coinvolgendo settori come industria, cultura e audiovisivo. La manifestazione si ripete ormai da quattro anni e rappresenta un punto di riferimento per il settore. L’iniziativa è stata ufficialmente aperta con una cerimonia di inaugurazione.

Inizia la quarta edizione del Premio Film Impresa a Roma, un evento che celebra il legame tra cinema e mondo imprenditoriale. Ha preso ufficialmente il via, al Cinema Quattro Fontane di Roma, la quarta edizione di Premio Film Impresa, un appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale come luogo di incontro tra industria, cultura e audiovisivo. Il Premio, ideato e realizzato da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema, riafferma anche quest'anno la centralità del racconto d'impresa attraverso il linguaggio del cinema, valorizzando storie, persone, territori e innovazione.

