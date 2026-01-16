Samuela Comola conquista il suo primo podio in carriera nell’IBU Cup di biathlon, piazzandosi terza nella sprint di Brezno-Osrblie. La gara femminile sui 7,5 km si è conclusa con un risultato importante per l’atleta italiana, alle spalle di Paula Botet e Gilonne Guigonnat. Questa prestazione rappresenta un passo significativo nel percorso sportivo di Comola, confermando il suo talento nel biathlon internazionale.

Samuela Comola sale sul podio per la prima volta in carriera nell’ IBU Cup di biathlon: nella 7.5 km sprint femminile di Brezno-Osrblie (Slovacchia) l’azzurra è terza alle spalle delle francesi Paula Botet, prima, e Gilonne Guigonnat, seconda. Doppietta transalpina con la vittoria di Paula Botet, che trova lo zero al poligono e si impone in 20’25?3, davanti alla connazionale Gilonne Guigonnat, alla piazza d’onore nonostante un errore a terra, a 1?8, ed alla ventisettenne valdostana, terza con 1010 al tiro, a 5?1. In casa Italia vanno a punti anche Ilaria Scattolo, 18ma, con un bersaglio mancato nella seconda serie, a 51?9, e Martina Trabucchi, 33ma con due errori equamente distribuiti tra i due poligoni, a 1’27?6, invece non rientra in top 40 la maggiore delle sorelle Trabucchi, Beatrice, 53ma con 810 al tiro, a 2’18?5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Samuela Comola è terza nella sprint di Brezno-Osrblie: primo podio in IBU Cup

