Ai Mondiali Youth di biathlon ad Arber, in Germania, gli azzurrini si sono classificati al quarto posto nella staffetta mista, mancando di poco il podio. Le prime giornate di gare hanno visto i giovani atleti italiani affrontare le prove di sci di fondo e tiro a segno, contribuendo a delineare le loro prestazioni in questa competizione internazionale. La manifestazione continua con le successive prove in programma.

Prime giornate di gare ai Mondiali giovanili di biathlon in corso sulle nevi di Arber, in Germania. In terra teutonica si cominciano a delineare i profili di quelli che potrebbero essere i protagonisti del futuro della disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno. Finora, il miglior risultato per i colori azzurri è arrivato nella staffetta mista Youth. Il quartetto composto da Andrea Braunhofer, Jonas Tscholl, Luna Forneris e Matilde Giordano ha chiuso al quarto posto con un bilancio al poligono di 1+9, arrivando alla fine con un ritardo di 2’39”5 dalla vetta. La vittoria è andata all’Austria (0+7), davanti alla Norvegia (0+11), staccata di 1’26”9, e alla Finlandia (0+8), terza a 2’03”2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, azzurrini ai piedi del podio nella staffetta mista dei Mondiali Youth ad Arber: il racconto dei primi giorni

