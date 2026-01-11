Biathlon Tommaso Giacomel trascina l’Italia ai piedi del podio nella staffetta a Oberhof Vince la Norvegia

Nella staffetta maschile di Oberhof, parte della Coppa del Mondo di biathlon, l’Italia si è piazzata al quarto posto, con Tommaso Giacomel tra i protagonisti. La gara è stata vinta dalla Norvegia, mentre le condizioni meteorologiche hanno influenzato l’andamento della competizione. Un risultato che testimonia l’impegno degli atleti italiani in una disciplina ad alta intensità e precisione.

Il sole ha finalmente fatto capolino nella staffetta maschile della tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oberhof, in Germania. L'appuntamento in Turingia si avvia ai titoli di coda, in attesa della gara femminile dell'inseguimento, al via alle 14:30. Una prova a squadre nella quale gli atleti hanno dovuto fare i conti con una delle combinazioni tracciato-poligono più insidiose dell'intero circuito, come testimoniano i numerosi errori al tiro, complici anche alcune folate di vento. Alla fine, l'Italia ha accarezzato il sogno del podio, chiudendo però con un comunque eccellente quarto posto. Tommaso Giacomel, reduce dai trionfi nella Sprint e nella Pursuit, ha spinto a fondo fin dai primi metri dell'ultima frazione per rientrare sui migliori, sfruttando anche la solida prova di un convincente Lukas Hofer (0+1).

Tommaso Giacomel, l’italiano che sta facendo la storia nel biathlon - Sa essere spietato in gara, è lucido al poligono di tiro, ma ha una sensibilità fuori dal comune. editorialedomani.it

L’Italia si sta innamorando di un campione che scia, prende la mira, spara. In Germania ad Oberhof, considerata l’Università del biathlon, Tommaso Giacomel conquista la terza vittoria consecutiva in Coppa del Mondo (nessuno italiano/a c'era riuscito). Quali s x.com

«Non so davvero cosa dire, è incredibile! » Tommaso Giacomel oggi a Oberhof ha fatto qualcosa che resterà nella storia del biathlon italiano. In una gara piena di colpi di scena, nonostante sei errori al tiro, è riuscito a portare a casa il suo terzo successo di fila - facebook.com facebook

