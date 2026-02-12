Utili e masse da record Confermata la solidità

Da quotidiano.net 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La banca ha annunciato utili e masse da record, confermando la sua solidità. L’ad Gian Maria Mossa ha parlato di sinergie crescenti con altre società del gruppo, puntando a rafforzare la crescita.

"Vedo crescenti sinergie sotto le ali del Leone", dice l’ad di Banca Generali, Gian Maria Mossa, indicando la prospettiva di una crescita delle sinergie con altre società e divisioni del gruppo. Banca Generali ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto consolidato di 445,8 milioni (+3,4%), il livello più elevato mai raggiunto nella sua storia. Le masse gestite e amministrate per la clientela hanno toccato un nuovo picco a 113,5 miliardi (+9,3%) mentre la raccolta netta del periodo ha superato i 6,8 miliardi (+2,9%). "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti: utili e masse mai così alti, accompagnati da uno sviluppo commissionale in crescita a doppia cifra, confermano la solidità e la sostenibilità del percorso intrapreso", il commento di Mossa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

utili e masse da record confermata la solidit224

© Quotidiano.net - "Utili e masse da record. Confermata la solidità"

Approfondimenti su Banca Generali

Colloquio Meloni-Vance, "confermata la solidità del rapporto strategico Italia-Usa"

Questa mattina a Milano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato la delegazione statunitense guidata dal vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Vance.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Banca Generali

Argomenti discussi: Banca Generali accelera nel 2025, utile e masse ai massimi storici trainano la cedola a 2,90 euro; Banca Generali chiude il 2025 con utili e masse record. Mossa: Crescenti sinergie sotto le ali del Leone; Banca Generali: utile e masse ai massimi nel 2025; Banca Generali: nel 2025 utili e masse mai così alti. Raccolta netta supera 6,8 mld.

utili e masse daUtili e masse da record. Confermata la soliditàVedo crescenti sinergie sotto le ali del Leone, dice l’ad di Banca Generali, Gian Maria Mossa, indicando la prospettiva ... quotidiano.net

utili e masse daBanca Generali accelera nel 2025: utile e masse record trainano la cedola. Mossa rassicura su timori AINel 2025 utile a 445,8 milioni (+3%) e raccolta oltre 6,8 miliardi, masse a 113,5 miliardi. Cedola da 2,9 euro, ma il titolo crolla in Borsa per i timori legati all’intelligenza artificiale nel wealth ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.