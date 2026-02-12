La banca ha annunciato utili e masse da record, confermando la sua solidità. L’ad Gian Maria Mossa ha parlato di sinergie crescenti con altre società del gruppo, puntando a rafforzare la crescita.

"Vedo crescenti sinergie sotto le ali del Leone", dice l’ad di Banca Generali, Gian Maria Mossa, indicando la prospettiva di una crescita delle sinergie con altre società e divisioni del gruppo. Banca Generali ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto consolidato di 445,8 milioni (+3,4%), il livello più elevato mai raggiunto nella sua storia. Le masse gestite e amministrate per la clientela hanno toccato un nuovo picco a 113,5 miliardi (+9,3%) mentre la raccolta netta del periodo ha superato i 6,8 miliardi (+2,9%). "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti: utili e masse mai così alti, accompagnati da uno sviluppo commissionale in crescita a doppia cifra, confermano la solidità e la sostenibilità del percorso intrapreso", il commento di Mossa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Utili e masse da record. Confermata la solidità"

Approfondimenti su Banca Generali

Ultime notizie su Banca Generali

