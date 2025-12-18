Nola numeri record per il polo industriale nel 2025

Nel 2025, il polo industriale di Nola raggiunge numeri record grazie alla crescita di Vulcano Buono, Cis e Interporto Campano. Un risultato che sottolinea il ruolo strategico dell’area e apre nuovi orizzonti di sviluppo e innovazione, consolidando la posizione di Nola come hub economico di rilievo nel panorama regionale e nazionale.

Vulcano Buono, Cis, Interporto Campano: il polo industriale di Nola presenta i numeri record del 2025 e lancia la sfida per il futuro dell'area. E' il polo industriale di Nola, composto da Vulcano Buono, Cis e Interporto Campano, il motore propulsivo dell'economia della nostra regione. Lo confermano i numeri record di quest'anno e la nuova.

