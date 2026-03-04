Berlino-Piacenza 0-3 | la Gas Sales domina in 70 minuti nei quarti di CEV Cup

Nella partita di quarti di finale di CEV Cup, la Gas Sales Piacenza ha vinto contro Berlino con un punteggio di 3-0, in 70 minuti di gioco. La squadra italiana ha mostrato una prestazione convincente, portando a casa la qualificazione. La sfida si è svolta in un clima di grande attenzione, con i protagonisti in campo che hanno dato spettacolo durante l’intera durata dell’incontro.

Una panoramica mirata sugli avvenimenti principali della settimana nel volley, con esiti, anteprime e riferimenti ai protagonisti che hanno mosso l'attualità: dalla CEV Cup ai Play-Off della Superlega, passando per le dinamiche del mercato e gli aggiornamenti istituzionali legati al movimento. contenuti fedeli ai fatti e presentati in modo chiaro, essenziale e strutturato per agevolare la lettura. Piacenza conquista Berlino in 70 minuti con un 0-3 nell'andata dei quarti di finale della CEV Cup. I parziali registrano 17-25, 14-25 e 18-25, evidenziando una supremazia netta sulla formazione ospite. Il match tra Perugia e Monza, in programma sabato 7 maggio alle ore 21 al Pala Barton Energy di Perugia, aprirà i quarti dei Play-Off scudetto.