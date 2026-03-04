Berlino-Piacenza 0-3 | la Gas Sales domina in 70 minuti nei quarti di CEV Cup

Da mondosport24.com 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di quarti di finale di CEV Cup, la Gas Sales Piacenza ha vinto contro Berlino con un punteggio di 3-0, in 70 minuti di gioco. La squadra italiana ha mostrato una prestazione convincente, portando a casa la qualificazione. La sfida si è svolta in un clima di grande attenzione, con i protagonisti in campo che hanno dato spettacolo durante l’intera durata dell’incontro.

Una panoramica mirata sugli avvenimenti principali della settimana nel volley, con esiti, anteprime e riferimenti ai protagonisti che hanno mosso l’attualità: dalla CEV Cup ai Play-Off della Superlega, passando per le dinamiche del mercato e gli aggiornamenti istituzionali legati al movimento. contenuti fedeli ai fatti e presentati in modo chiaro, essenziale e strutturato per agevolare la lettura. Piacenza conquista Berlino in 70 minuti con un 0-3 nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup. I parziali registrano 17-25, 14-25 e 18-25, evidenziando una supremazia netta sulla formazione ospite. Il match tra Perugia e Monza, in programma sabato 7 maggio alle ore 21 al Pala Barton Energy di Perugia, aprirà i quarti dei Play-Off scudetto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

berlino piacenza 0 3 la gas sales domina in 70 minuti nei quarti di cev cup
© Mondosport24.com - Berlino-Piacenza 0-3: la Gas Sales domina in 70 minuti nei quarti di CEV Cup

Leggi anche: Gas Sales Bluenergy ai quarti di finale della Cev Volleyball Cup: c’è Berlino

Gas Sales Bluenergy espugna Soria: 3-1 e Quarti di Cev Cup a un passoGas Sales Bluenergy Volley Piacenza espugna un bollente Complejo Deportivo De Los Pajaritos di Soria superando per 3-1 (20-25, 20-25, 25-23, 17-25)...

Altri aggiornamenti su Berlino Piacenza 0 3 la Gas Sales....

Temi più discussi: Cev Cup: Berlino-Piacenza in campo per l'andata dei Quarti; Piacenza vola a Berlino per l’andata dei Quarti di CEV Cup; Cev Cup: verso Berlino-Piacenza. Pace: Avversario pericoloso, ma vogliamo andare lontano; Pallavolo Cev M – Piacenza a Berlino per dimostrare la sua dimensione europea.

Volley, Piacenza travolgente a Berlino: avvicinata la semifinale di CEV Cup, Bovolenta e Mandiraci in doppiaPiacenza ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys con un secco 3-0 (25-17; 25-14; 25-18) nell'andata dei quarti di finale della CEV Cup di volley ... oasport.it

Cev Cup: Piacenza a Berlino per l'andata dei quartiLa squadra di Boninfante domani alle 19.30 affronta il Recycling, formazione scesa dalla Champions attualmente capolista del campionato tedesco ... corrieredellosport.it

Trova facilmente notizie e video collegati.