Benzina e gas il rialzo preoccupa | Ma non è una nuova grande crisi

Il prezzo della benzina e del gas naturale continua a salire, suscitando preoccupazione tra consumatori e operatori del settore. La guerra nel Medio Oriente ha già avuto effetti sui mercati energetici, influenzando i costi delle materie prime. Tuttavia, gli esperti assicurano che non si tratta di una crisi senza precedenti, anche se l’aumento dei prezzi si fa sentire.

De Franchis La guerra divampata nel cuore energetico del Medio Oriente mostra già i suoi primi effetti nel rialzo deciso dei prezzi dei carburanti: la quotazione del gasolio è schizzata di oltre il 16%, toccando un livello raggiunto l’ultima volta il 14 febbraio del 2024 (oltre due anni fa), mentre la quotazione della benzina è ora ai massimi dal 23 giugno 2025. I dati, però, sono in continuo divenire: gli incrementi dei prezzi alla pompa, già notati dagli utenti nella giornata di ieri, non terrebbero infatti conto del balzo delle quotazioni petrolifere registrato all’indomani dell’attacco all’Iran. Quanto potranno aumentare, ancora, i prezzi al distributore? E quanto saliranno le bollette di gas e luce? Lo abbiamo chiesto a Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Benzina ai minimi dal 2022, gasolio più caro dopo il rialzo delle accise(Adnkronos) – Benzina ancora in calo a 1,645 euro al litro (minimo dal 22 dicembre 2022), per via del calo dell'accisa; gasolio ancora in aumento a...

Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoTornano a salire i prezzi dei carburanti: gasolio e metano in aumento, benzina servita vicina ai 2 euro al litro, soprattutto in autostrada.

Carburante alle stelle: la guerra fa impennare i prezzi di benzina e gas. Scorte in esaurimentoIl conflitto nel Golfo travolge i mercati: gas sopra i 60 euro/MWh, petrolio in forte rialzo e rischio aumenti immediati alla pompa. Crollano le Borse, scorte Ue ai minimi dal 2018

Guerra nel Golfo e aumenti record: prezzi di benzina, gasolio e gpl alle stelleGuerra nel Golfo e aumenti record: prezzi di benzina, gasolio e gpl alle stelle in Italia, allarme per famiglie e imprese.

In questo momento il Paese ha scorte di greggio, gasolio, benzina e Gpl per poco più di tre settimane facebook

