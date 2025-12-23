Maxi incidente alle porte della città tre auto coinvolte | tre persone in ospedale

Martedì 23, in via Pomposa, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli: un’Audi Q3, una Fiat 500 e un’Opel Agila. L’incidente, avvenuto intorno alle 19, ha causato il ferimento di tre persone, trasportate in ospedale. L’evento ha reso la serata particolarmente complicata per la viabilità locale, richiedendo interventi di emergenza e soccorso.

Triplo schianto. E' stata una serata complicata quella di martedì 23, in via Pomposa, a causa di un incidente che ha coinvolto un'Audi Q3, una Fiat 500 e un'Opel Agila, intorno alle 19. Secondo una prima sommaria ricostruzione, una delle vetture potrebbe aver invaso la corsia opposta rispetto.

