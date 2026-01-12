Reggiana-Cesena è divieto di trasferta per i residenti in Romagna Il club | Amarezza stupore e rammarico

Per la partita Reggiana-Cesena, i residenti in Romagna hanno ricevuto il divieto di trasferta, deciso dal prefetto di Reggio Emilia. La scelta ha suscitato amarezza, stupore e rammarico tra i tifosi bianconeri, che non potranno sostenere la squadra in trasferta. Questa misura si inserisce nelle normative in vigore e mira a garantire la sicurezza pubblica.

E' divieto di trasferta per i residenti in Romagna in vista di Reggiana-Cesena, è questa la decisione che colpisce i tifosi bianconeri assunta dal prefetto di Reggio Emilia. Il club bianconero in una nota non nasconde lo stupore e l'amarezza per il provvedimento: "In seguito al provvedimento.

