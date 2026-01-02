Casertana-Benevento i tifosi giallorossi non ci saranno | in arrivo il divieto di trasferta

Per il derby tra Casertana e Benevento in programma il 11 gennaio, i tifosi giallorossi non potranno assistere alla trasferta. È stato infatti annunciato il probabile divieto di accesso per i supporter del Benevento, una decisione che influenzerà la presenza degli spettatori non residenti. La partita si svolgerà senza la partecipazione dei tifosi ospiti, modificando le modalità di supporto e presenza allo stadio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Brutte notizie per i tifosi del Benevento in vista del derby del “Pinto” contro la Casertana in programma il prossimo 11 gennaio. I componenti dell’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive nell’ultima riunione hanno considerato la gara con il massimo livello di rischio rinviando al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive l’individuazione di adeguate misure di rigore. Tranne sorprese, come consuetudine in questi casi, il Casms vieterà l’acquisto dei tagliandi ai residenti e Benevento e provincia mentre sarà il Prefetto ad adottare nel dettaglio il provvedimento restrittivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana-Benevento, i tifosi giallorossi non ci saranno: in arrivo il divieto di trasferta Leggi anche: Cavese-Benevento, si va verso il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi Leggi anche: Foggia-Benevento, confermato il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi residenti nel Sannio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Benevento, vacanze (quasi) finite: i giallorossi si preparano al rientro; Il Boxing Day del Benevento e quella partita con una maglia speciale; Saio è insostituibile: l’ex Cavese sempre in campo con il Benevento; Avversari Benevento – D’Agostino rilancia: “La Casertana crede nella B”. Benevento-Casertana 2-1, rossoblu guerrieri: ma vince la strega - Il Benevento fa suo il derby e si conferma bestia nera per la Casertana che ormai da oltre un ventennio torna dal Sannio senza gioie. ilmattino.it Per Capuano e Giugliano incubo senza fine, volano Benevento e Cosenza - Sesta sconfitta consecutiva per il Giugliano, battuto 3- sport.virgilio.it

Benevento-Casertana, Auteri: «Nuovo obiettivo verso la vetta» - La "Strega" vuole fare spazio in vetta e intende spingere giù i "falchetti" senza neppure chiedere permesso. ilmattino.it

U19 Nazionale. Doppio Faiola, Sandro Abate regina d'inverno: in Coppa sarà sfida al Benevento. Per la Casertana incrocio con la MPF - facebook.com facebook

Un turno di stop per Gabriele Rocchi, giunto al quinto giallo stagionale. Il difensore salterà la trasferta di Altamura, tornando a disposizione per la gara interna con il Benevento. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.