Belén Rodriguez sarà italiana a tutti gli effetti ad aprile sosterrà l'esame | come si ottiene la cittadinanza

Belén Rodriguez, nota showgirl, sta completando le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana. Ad aprile, si sottoporrà all'esame di italiano livello B1. La procedura prevede il superamento di questa prova come parte del percorso per diventare cittadino italiano. La decisione si lega alla volontà di ufficializzare il suo status nel paese.

Belén Rodriguez potrebbe ottenere presto la cittadinanza italiana. Ad aprile sosterrà l'esame di italiano livello B1. I requisiti e l'iter da seguire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Belen Rodriguez verso la cittadinanza italiana: l’esame di italiano ad aprile 2026Perché Belen Rodriguez non ha ancora la cittadinanza italiana? Nonostante sia arrivata in Italia nel 2004, all’età di 20 anni, e viva nel Belpaese da...

Belen Rodriguez pronta per l’esame di italiano: il sogno della cittadinanzaBelen Rodriguez si prepara per affrontare l'esame di italiano e ottenere la cittadinanza italiana.

Una raccolta di contenuti su Belén Rodriguez.

Temi più discussi: Belén con Samurai Jay, il video è gia virale prima dei duetti al Festival di Sanremo 2026: perché; Belen Rodriguez ieri e oggi, il ritorno a Sanremo 2026. FOTO; Comunicazione Italiana; Belen Rodriguez spunta nella canzone di Samurai Jay e saluta il pubblico.

Belén Rodríguez vuole il passaporto italiano: fissata la prova finaleBelén Rodríguez è pronta a ottenere il passaporto italiano: fissata la data dell’esame di lingua, ultimo requisito per la cittadinanza. Ecco cosa manca e perché è così importante per lei e per Santiag ... rds.it

Belén Rodríguez pronta per la cittadinanza italiana: ecco quando e perché non l’ha ottenuta sposando Stefano De MartinoBelén Rodríguez si avvicina alla cittadinanza italiana. Scopri i dettagli dell'esame di lingua e la sua carriera in Italia. mondotv24.it

Belén Rodriguez a Sanremo si esibisce nella serata cover con Samurai Jay Ma il dettaglio accattivante non è passato inosservato facebook

Serata Cover Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci “Baila morena” #Sanremo2026 x.com