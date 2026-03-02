Belen Rodriguez canta fuori tempo a Sanremo 2026 | la sua reazione dopo l'errore e la sgridata del tecnico

Durante la terza serata di Sanremo 2026, Belen Rodriguez ha cantato fuori tempo durante la sua apparizione sul palco mentre accompagnava l'esibizione di Samurai Jay con la canzone Ossessione. Dopo l'errore, la showgirl ha reagito visibilmente nervosa, ricevendo anche una sgridata dal tecnico del suono presente in sala. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Belen Rodriguez torna a Sanremo: Ho passato anni difficili, ma ora sono più forte; Samurai Jay interpreta con Roy Paci il brano Baila Morena di Zucchero Fornaciari nella serata delle cover. Con loro canta e balla una sensuale Belen Rodriguez.

