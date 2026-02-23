Carlo Conti invita a Sanremo il Lapo di Che Tempo che Fa | la reazione di Fazio

Carlo Conti ha annunciato l’invito a Lapo, il personaggio noto per le sue apparizioni a Che Tempo che Fa, per il festival di Sanremo. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere personalità diverse per arricchire le serate. Lapo si prepara a salire sul palco dell'Ariston, attirando l’attenzione dei fan e dei media. La presenza di questa figura genera già molte discussioni tra gli appassionati di musica e spettacolo.

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte: al via martedì 24 febbraio, Carlo Conti è pronto ad aprire le porte del Teatro Ariston dopo mesi di attese, indiscrezioni e annunci ufficiali. Sempre impegnatissimo, il conduttore e direttore artistico è comunque riuscito a intervenire, anche se in collegamento, alla puntata di Che Tempo che Fa per un’ultima intervista con Fabio Fazio prima dell’apertura della kermesse. Un momento in cui, oltre alle consuete risposte di rito, Conti ha spiazzato Fazio lasciandosi andare a un invito particolare rivolto a Ubaldo Pantani, il “Lapo” della trasmissione. Carlo Conti invita “Lapo” a Sanremo e spiazza Fabio Fazio. 🔗 Leggi su Dilei.it

CHE TEMPO CHE FA: FAZIO ACCOGLIE CONTI, IL RE DI SANREMO. TUTTI GLI OSPITIIl conduttore Fabio Fazio ha annunciato che Conti, noto come il re di Sanremo, sarà ospite di “Che Tempo Che Fa” domenica 22 febbraio 2026.

Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 22 febbraio: Carlo Conti super ospite di FazioCarlo Conti sarà ospite di Fazio domenica 22 febbraio, portando in studio un'anticipazione del suo nuovo programma televisivo.

Conti da Fazio invita Lapo Pantani. E dedica Sanremo a Baudo: E’ lui la storia del festivalIl conduttore in collegamento con Che tempo che fa annuncia l’omaggio a Pippo e chiama a sorpresa l’imitatore per la serata di giovedì 26. Il futuro ... repubblica.it

