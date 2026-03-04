Beautiful streaming replica puntata 4 marzo 2026 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 4 marzo 2026, su Video Mediaset viene trasmessa una nuova puntata di Beautiful. In questa puntata, Li ha effettuato un test di paternità per verificare se Bill sia il padre di Luna, come afferma Poppy. La scena si svolge nel contesto della soap americana trasmessa in streaming.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 4 marzo – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Li ha somministrato il test di paternità per scoprire se Bill è il padre di Luna come sostiene Poppy. Anche R.J. e Katie aspettano ansiosamente di avere notizie dei risultati. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

