Beautiful streaming replica puntata 2 marzo 2026 | Video Mediaset

Oggi, lunedì 2 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa in streaming e in replica su Video Mediaset. Durante l’episodio, Li si è recata a casa di Bill per intervenire nel tentativo di impedire che Poppy possa influenzare il risultato del test di paternità di Luna. La puntata si è concentrata su questa dinamica, senza altri dettagli su sviluppi successivi.

