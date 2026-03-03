Beautiful streaming replica puntata 3 marzo 2026 | Video Mediaset

Oggi, martedì 3 marzo 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful su Video Mediaset. Nella scena, Li si reca a casa di Bill nel tentativo di impedire che Poppy influisca sul test di paternità di Luna. La puntata si concentra sulle interazioni tra i personaggi e sulle azioni intraprese per proteggere l’esito del test. La scena è disponibile in replica streaming su Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 3 marzo – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, per scongiurare che Poppy possa manipolare a suo vantaggio il test di paternità che deve stabilire se Bill è il padre di Luna, Li è accorsa a casa di Bill. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

