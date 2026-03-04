Beautiful anticipazioni al 14 marzo | Luna è figlia di Bill

Nelle prossime puntate di Beautiful, si scoprirà che Luna è la figlia di Bill dopo che i risultati del test di paternità sono stati comunicati e confermati. La notizia viene rivelata tra i protagonisti in modo diretto e senza interpretazioni, portando alla luce la relazione tra i personaggi coinvolti. La scoperta si inserisce nel susseguirsi di eventi che caratterizzano la trama della soap opera.

Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 marzo. Arrivano i risultati del test di paternità: è positivo, quindi Luna è figlia di Bill. Alla Forrester Creations, Ridge (Thorsten Kaye) propone a Brooke (Katherine Kelly Lang) di prendere il suo posto come co-amministratore delegato accanto a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), sostenendo che insieme formerebbero un team imbattibile. Brooke, pur sentendosi onorata per la fiducia ricevuta, declina l'offerta. Brooke preferisce quindi restare dietro le quinte, convinta di poter essere più utile senza alimentare ulteriori tensioni o far sentire Steffy minacciata, continuano le anticipazioni di Beautiful. Nel frattempo, Steffy è profondamente agitata per via di Finn (Tanner Novlan) e Hope.