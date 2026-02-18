Beautiful anticipazioni settimanali dal 21 al 27 febbraio 2026 | Bill è il padre di Luna?
Bill si trova al centro di una nuova vicenda, perché alcuni indizi suggeriscono che potrebbe essere il padre di Luna. La scoperta rischia di cambiare tutto nel rapporto tra i personaggi principali e alimenta le ipotesi tra i fan. La soap, che va in onda ogni giorno su Canale 5, prepara un’altra settimana ricca di sorprese.
Nuovi colpi di scena attendono i tantissimi fans di Beautiful, la soap americana in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale 5. Cosa accadrà nella settimana dal 21 al 27 febbraio? Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Beautiful. trame e anticipazioni al 27 febbraio. Nuove tensioni tra Poppy Nozawa e sua sorella Li finiscono per coinvolgere anche Luna. La giovane – sempre più intenta a riflettere sull'identità del padre – interviene tra le due prendendo le difese della madre, quando sua zia la accusa di essere un'arrivista. Poco dopo apprendiamo che Bill vuole fare il test di paternità: Spencer ne parla con il figlio Liam, che appare sconcertato a questa notizia.
