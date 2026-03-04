Beatrice Borromeo stupenda e naturale | seduce la Paris Fashion Week

Durante la Paris Fashion Week, Beatrice Borromeo ha partecipato alla sfilata di Dior, attirando l’attenzione di pubblico e media. La moglie di Pierre Casiraghi si è presentata con un look semplice ma elegante, dimostrando una presenza che ha catturato gli sguardi senza bisogno di artifici. La sua presenza è stata molto commentata sui social e tra gli addetti ai lavori.

Beatrice Borromeo non poteva mancare alla sfilata di Dior in occasione della Paris Fashion Week. La moglie di Pierre Casiraghi ha letteralmente sedotto tutti con la sua bellezza naturale e soprattutto con la sua classe che va oltre ogni outfit. Beatrice Borromeo, eleganza pura alla sfilata di Dior Dopo aver festeggiato in forma rigorosamente privata il compleanno di suo figlio Stefano Casiraghi lo scorso 28 febbraio, Beatrice Borromeo è arrivata a Parigi per presenziare alla sfilata di Dior in occasione della Fashion Week della capitale francese che è iniziata subito dopo quella di Milano. Beatrice Borromeo non poteva mancare a questo appuntamento.