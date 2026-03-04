Batterio nell’acqua a Taranta Peligna e Lama dei Peligni | vietato l’uso per scopi alimentari

A Taranta Peligna e Lama dei Peligni è stato disposto un divieto temporaneo di usare l’acqua per scopi alimentari. Questa decisione è stata presa dopo che i campionamenti idrici hanno evidenziato una non conformità, rendendo l’acqua non idonea al consumo umano. Le autorità hanno comunicato che l’uso dell’acqua è vietato fino a nuova comunicazione.

Divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari a Taranta Peligna e Lama dei Peligni dopo il rilevamento di una non conformità nei campionamenti idrici. I due comuni hanno diffuso una nota congiunta per spiegare le ragioni del provvedimento adottato a scopo precauzionale. Una situazione analoga si era già verificata nel luglio del 2025, quando entrambi i comuni furono costretti a emanare un’ordinanza contingibile e urgente con il divieto di utilizzare l’acqua per scopi alimentari. Secondo quanto spiegato nella nota, la criticità potrebbe essere legata ai punti di prelievo e campionamento. I controlli sono stati infatti effettuati su fontane pubbliche che già in passato avevano restituito esiti negativi, mentre altri punti di campionamento nei due comuni avrebbero mostrato risultati regolari. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Allarme legionella, Casa anziani Venturini senza pace: batterio rilevato nell’acqua Crisi idrica in Puglia, l'ordinanza di Emiliano: "Vietato uso improprio di acqua potabile"Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato oggi un'ordinanza che dispone misure collegate all’adozione del Piano di emergenza...