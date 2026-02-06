Allarme legionella Casa anziani Venturini senza pace | batterio rilevato nell’acqua

Allarme legionella nella Casa di riposo Venturini di Imola. I controlli sull’acqua calda sanitaria hanno riscontrato la presenza del batterio, che mette in allarme residenti e staff. La struttura si trova già sotto pressione per le criticità organizzative e il personale ridotto, ora si trova a dover fronteggiare anche questa emergenza sanitaria. La direzione ha già preso provvedimenti per sanificare l’impianto e garantire la sicurezza degli ospiti.

Imola, 6 febbraio 2026 – Non c'è pace per la Casa residenza anziani Venturini. Dopo le polemiche legate alla carenza di personale e alle difficoltà organizzative, ora sulla struttura di via Venturini si addensa anche il tema della legionella, emersa a seguito di controlli sull'impianto di acqua calda sanitaria. Una nuova criticità che spinge il Comune a preparare un'ordinanza con misure urgenti, mentre l'Ausl segue da vicino l'evolversi della situazione. La positività è stata rilevata nell'ambito di campionamenti effettuati nei giorni scorsi da Arpae in diversi punti dell'edificio e nella centrale termica.

