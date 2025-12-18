Crisi idrica in Puglia l' ordinanza di Emiliano | Vietato uso improprio di acqua potabile

In Puglia, la crisi idrica si fa sentire, spingendo il presidente Michele Emiliano a emanare un’ordinanza urgente. Con l’obiettivo di gestire al meglio le risorse, sono state adottate misure per fronteggiare l’emergenza e tutelare l’approvvigionamento di acqua potabile, vietando usi impropri e promuovendo comportamenti più responsabili. La situazione richiede attenzione e collaborazione per affrontare questa difficile fase.

Manca l'acqua, vietato usarla per giardini e piscine - L'acqua potabile non potrà più essere sprecata per annaffiare giardini e riempire piscine. rainews.it

ALLARME Crisi idrica in Puglia, l’allarme di FLAI e ALPAA: “Emergenza sociale e rischio disoccupazione” - Crisi idrica in Puglia, l’allarme di FLAI e ALPAA: “Emergenza sociale e rischio disoccupazione. statoquotidiano.it

La Calabria affronta la peggiore crisi idrica degli ultimi anni con riduzioni fino al 50% nelle fonti d’acqua. In ginocchio l’intero sistema degli acquedotti regionali proprio nel cuore del periodo invernale. La situazione Cosenza e nell’area urbana - facebook.com facebook

Acqua e riso: il valore della programmazione in tempi di crisi idrica e cambiamento climatico ift.tt/7ifTXuJ #evento #takethedate x.com

