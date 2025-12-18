Crisi idrica in Puglia l' ordinanza di Emiliano | Vietato uso improprio di acqua potabile
In Puglia, la crisi idrica si fa sentire, spingendo il presidente Michele Emiliano a emanare un’ordinanza urgente. Con l’obiettivo di gestire al meglio le risorse, sono state adottate misure per fronteggiare l’emergenza e tutelare l’approvvigionamento di acqua potabile, vietando usi impropri e promuovendo comportamenti più responsabili. La situazione richiede attenzione e collaborazione per affrontare questa difficile fase.
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato oggi un'ordinanza che dispone misure collegate all’adozione del Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026. Il provvedimento contiene anche la dichiarazione dello stato di emergenza regionale per rischio da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Puglia, acqua: invaso di Occhito verso il “volume morto” Crisi idrica
Leggi anche: Crisi idrica: Comune e scuola uniti per sensibilizzare le famiglie sull’uso consapevole dell’acqua
Puglia, emergenza idrica: ordinanza Del presidente - Oggi, 18 dicembre 2025, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato l’Ordinanza n. noinotizie.it
Manca l'acqua, vietato usarla per giardini e piscine - L'acqua potabile non potrà più essere sprecata per annaffiare giardini e riempire piscine. rainews.it
ALLARME Crisi idrica in Puglia, l’allarme di FLAI e ALPAA: “Emergenza sociale e rischio disoccupazione” - Crisi idrica in Puglia, l’allarme di FLAI e ALPAA: “Emergenza sociale e rischio disoccupazione. statoquotidiano.it
La Calabria affronta la peggiore crisi idrica degli ultimi anni con riduzioni fino al 50% nelle fonti d’acqua. In ginocchio l’intero sistema degli acquedotti regionali proprio nel cuore del periodo invernale. La situazione Cosenza e nell’area urbana - facebook.com facebook
Acqua e riso: il valore della programmazione in tempi di crisi idrica e cambiamento climatico ift.tt/7ifTXuJ #evento #takethedate x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.