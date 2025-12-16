Musica internazionale in biblioteca tra gospel e jazz doppio concerto in Ariostea e alla Bassani

Venerdì 19, le biblioteche Ariostea e Bassani di Ferrara si trasformano in palcoscenici di musica internazionale, con due concerti di gospel e jazz. Un evento unico che unisce cultura e musica, offrendo al pubblico un’esperienza diversa dal solito, tra melodie coinvolgenti e atmosfere suggestive, in un contesto culturale ricco di fascino e tradizione.

Venerdì 19 arriva una giornata speciale per due biblioteche ferraresi, l’Ariostea e la Bassani, che ospitano due momenti musicali fuori dagli schemi e dalle solite presentazioni letterarie. Alle 17 la biblioteca Ariostea ospita il concerto 'Natale in Gospel. Concerto della Gioia' a cura del. Ferraratoday.it O consolatrix pauperum (Alleluia) (Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, ms.... Scorrendo la pagina è possibile consultare articoli e approfondimenti collegati al tema. Musica, è tempo di Perugia Gospel Week al Sanfra - Perugia si prepara a vivere un Natale dal respiro internazionale con “Providence – Perugia Gospel Week”, la nuova rassegna interamente dedicata alla musica gospel, inserita nella stagione “Sanfra” che ... perugiatoday.it Una biblioteca ad Amawon grazie al Gospel - Il Coro Internazionale diretto dal dottor Iroatulam ha tenuto con successo una serie di concerti per finanziare il progetto in Nigeria Quello appena trascorso è stato un mese di successi per il Coro ... lanazione.it Un cronista della musica americana e internazionale - facebook.com facebook «Smettila di camminarmi addosso» Lettura e musica per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Barbara Mino Alberto Forino #25novembre h. 20:30 Sala Consiliare Piazza Aldo Moro 1, Manerba del Garda (BS) # x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.