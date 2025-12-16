Musica internazionale in biblioteca tra gospel e jazz doppio concerto in Ariostea e alla Bassani

Venerdì 19, le biblioteche Ariostea e Bassani di Ferrara si trasformano in palcoscenici di musica internazionale, con due concerti di gospel e jazz. Un evento unico che unisce cultura e musica, offrendo al pubblico un’esperienza diversa dal solito, tra melodie coinvolgenti e atmosfere suggestive, in un contesto culturale ricco di fascino e tradizione.

Venerdì 19 arriva una giornata speciale per due biblioteche ferraresi, l’Ariostea e la Bassani, che ospitano due momenti musicali fuori dagli schemi e dalle solite presentazioni letterarie. Alle 17 la biblioteca Ariostea ospita il concerto 'Natale in Gospel. Concerto della Gioia' a cura del. Ferraratoday.it

