Iran ministro degli Esteri sente capo Aiea | Arrivare a intesa sostenibile Pressing Usa su Trump per non attaccare

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha parlato con il direttore dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi, per discutere di un accordo duraturo sulla questione nucleare. La conversazione è avvenuta dopo che Teheran ha rivendicato il diritto di arricchire l’uranio, mentre gli Stati Uniti aumentano la pressione sul presidente Trump per evitare un intervento militare. La discussione si concentra sulla possibilità di trovare una soluzione stabile e condivisa. La tensione rimane alta tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – Colloquio telefonico oggi, domenica 22 febbraio, tra il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi. A riferirne è l'agenzia iraniana Mehr che parla di uno scambio di vedute sugli ultimi sviluppi relativi ai negoziati indiretti tra Teheran e Washington, con la mediazione dell'Oman, sul controverso programma. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dazi Usa fino al 25% per i Paesi che comprano petrolio dall’Iran. Il ministro degli esteri di Teheran: “Pronti ad accordo sul nucleare”Il governo americano ha deciso di imporre dazi fino al 25% su tutti i beni importati da quei paesi che continuano a comprare petrolio dall’Iran.

Iran-Usa, il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi: “Ai colloqui di Ginevra è iniziato il percorso per un accordo”Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha annunciato che i colloqui di Ginevra hanno aperto la strada a un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti.

