Rinnovo bonus barriere architettoniche 2026 | ecco cosa prevede la proposta

La proposta di modifica del disegno di legge di Bilancio 2026 introduce il rinnovo del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Questa misura mira a sostenere interventi di miglioramento dell’accessibilità negli edifici pubblici e privati, favorendo l’inclusione e la mobilità delle persone con disabilità. Di seguito, i dettagli della proposta e le novità previste per il prossimo anno.

Tra gli emendamenti di modifica del disegno di legge di Bilancio 2026 c’è anche quello relativo al rinnovo del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta dell’emendamento numero 9.0.17, a firma di Maurizio Gasparri di Forza Italia, che ha quale obiettivo quello di integrare l’articolo 9 della bozza di Manovra 2026, relativo alla «detrazione per le spese degli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici». Sui nuovi lavori effettuati dai privati e dai condomini, si consentirebbe di fruire del bonus mediante detrazione fiscale, ma non tornerebbero a valere lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rinnovo bonus barriere architettoniche 2026: ecco cosa prevede la proposta

A fine anno scade l'Isee. Occhio al rinnovo per non perdere importanti bonus. E nel 2026, tra l'altro, sono previste grandi novità per i cittadini: tutto quello che vi serve sapere - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovo contratto colf e badanti: aumenti fino a 100 € e nuovo Bonus badanti. Chi ne ha diritto e come fare domanda? Scopri a @vediamocitv2000 tutto quello che serve sapere ?dalle 10.30Canale 28 - 157 Sky #Tv2000 #4dicembre Vai su X

La proposta di estendere fino al 2026 le detrazione al 75% per rimuovere le barriere architettoniche - La proroga della detrazione fiscale per la rimozione delle barriere architettoniche è in cantiere fino al 2026. Si legge su italiaoggi.it