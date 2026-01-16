Abbattute le barriere architettoniche Venere una rampa per la spiaggia

Sono prossimi alla conclusione i lavori per la realizzazione della rampa di accesso alla spiaggia presso Venere Azzurra. L’intervento mira ad abbattere le barriere architettoniche, garantendo a tutti la possibilità di godere liberamente del mare e degli spazi balneari. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un ambiente più inclusivo e accessibile per tutte le persone.

Sono in dirittura d'arrivo alla Venere Azzurra i lavori per la realizzazione della rampa di accesso alla spiaggia. L'intervento ha consistito nella realizzazione dell'intera struttura comprensiva di fondazioni, che è stata poi completata con la pavimentazione di sampietrini in continuazione con quello che è la passeggiata della Venere Azzurra. Mancano a concludere l'opera, i lavori di rifinitura quali ad esempio, la ringhiera. Nelle prossime settimane il cantiere verrà chiuso e l'opera, una volta resa accessibile al pubblico, consentirà un accesso più agevole e sicuro all'arenile, permettendo a tutti di poter fruire di uno dei luoghi simbolo del litorale lericino, nel rispetto dei principi di pari opportunità e diritto alla fruizione degli spazi pubblici.

