Abbattute le barriere architettoniche Venere una rampa per la spiaggia

Da lanazione.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono prossimi alla conclusione i lavori per la realizzazione della rampa di accesso alla spiaggia presso Venere Azzurra. L’intervento mira ad abbattere le barriere architettoniche, garantendo a tutti la possibilità di godere liberamente del mare e degli spazi balneari. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un ambiente più inclusivo e accessibile per tutte le persone.

Sono in dirittura d’arrivo alla Venere Azzurra i lavori per la realizzazione della rampa di accesso alla spiaggia. L’intervento ha consistito nella realizzazione dell’intera struttura comprensiva di fondazioni, che è stata poi completata con la pavimentazione di sampietrini in continuazione con quello che è la passeggiata della Venere Azzurra. Mancano a concludere l’opera, i lavori di rifinitura quali ad esempio, la ringhiera. Nelle prossime settimane il cantiere verrà chiuso e l’opera, una volta resa accessibile al pubblico, consentirà un accesso più agevole e sicuro all’arenile, permettendo a tutti di poter fruire di uno dei luoghi simbolo del litorale lericino, nel rispetto dei principi di pari opportunità e diritto alla fruizione degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

abbattute le barriere architettoniche venere una rampa per la spiaggia

© Lanazione.it - Abbattute le barriere architettoniche. Venere, una rampa per la spiaggia

Leggi anche: "Via le barriere architettoniche". Appello per l’auditorium S. Domenico

Leggi anche: Non Chiamiamole Solo Rampe “ Le Barriere Architettoniche sono Muri Contro la Dignità”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Abbattute le barriere architettoniche. Venere, una rampa per la spiaggia.

abbattute barriere architettoniche venereAbbattute le barriere architettoniche. Venere, una rampa per la spiaggia - Sono in dirittura d’arrivo alla Venere Azzurra i lavori per la realizzazione della rampa di accesso alla spiaggia. lanazione.it

Alloggi Erp, approvata graduatoria del bando per abbattere le barriere architettoniche - Arezzo, 24 ottobre 2025 – Alloggi Erp, approvata graduatoria del bando per abbattere le barriere architettoniche. lanazione.it

Scuola: 18,6 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche - In Italia, oggi, sei scuole su 10 sono inaccessibili a chi ha una disabilità motoria. vita.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.