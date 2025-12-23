Picchia la compagna e poi aggredisce i carabinieri 65enne in manette

Un uomo di 65 anni è stato arrestato a Riccione dopo aver aggredito la propria compagna e successivamente opposto resistenza ai carabinieri intervenuti. L’episodio è avvenuto domenica, quando la donna ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, segnalando di essere stata vittima di violenza. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L'allarme è partito nella giornata di domenica quando, al 112, è arrivata la chiamata di una donna trafelata che chiedeva aiuto ai carabinieri di Riccione dopo essere stata aggredita dal proprio compagno. Sul posto si è precipitata una gazzella coi militari dell'Arma che hanno individuato la.

