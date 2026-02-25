Castrocaro Carabinieri e Polizia locale all' ex hotel Hermitage | accertato lo sgombero della struttura

Intervento congiunto martedì mattina di Carabinieri e Polizia locale all'ex albergo Hermitage, in via Samorì a Castrocaro Terme. L'operazione, finalizzata ad accertare lo sgombero dell'immobile, ora affidato all'Istituto vendite giudiziarie, è propedeutico a ristabilire delle condizioni dell'edificio atte ad impedire intrusioni non autorizzate. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

