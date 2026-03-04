bandiera della palestina sul teatro sindaco minacciato sui social

Sul teatro di Castelfranco è stata esposta una bandiera della Palestina e il sindaco Giovanni Gargano ha ricevuto nuove minacce di morte sui social. Gargano, già oggetto di intimidazioni dal 2020, si trova ora nuovamente sotto pressione a causa di queste comunicazioni. La situazione ha portato a una crescente attenzione sulla sicurezza del primo cittadino.

Nuove minacce di morte al primo cittadino di Castelfranco, Giovanni Gargano, non nuovo a subire intimidazioni di questo tipo (le prime risalgono a inizio 2020). Questa volta, il "casus belli" è stato scatenato dalla bandiera della Palestina affissa, per la verità già da qualche tempo, sulla facciata del teatro Dadà. Il tritacarne dei social, anche questa volta, non ha perdonato, e tra commenti di critica e di approvazione, negli ultimi giorni in tanti hanno decisamente passato il segno. "Fucilazione immediata al muro per alto tradimento" è stato, sicuramente, uno dei commenti che è finito sotto l’occhio dei legali del sindaco, il quale procederà come in altre occasioni a sporgere querela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

