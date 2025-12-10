Bandiera della Palestina sull' albero di Natale e cittadinanza ad Albanese | le provocazioni del sindaco pro-Pal

In un contesto di tensioni politiche e sociali, un albero di Natale a Vicchio ha suscitato polemiche dopo l'esposizione di una bandiera della Palestina e la cittadinanza ad Albanese, provocando reazioni tra la comunità locale e le autorità. La vicenda ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione e i confini dell'uso simbolico durante le festività natalizie.

Nella piazza principale di Vicchio, un Comune dell'area metropolitana di Firenze, nei giorni scorsi è stato allestito un grande albero di Natale. Una situazione comune ad innumerevoli realtà comunali di tutta Italia, non fosse per un particolare tutt'altro che trascurabile: in cima all'albero, al posto del classico puntale, è stata posta una bandiera della Palestina. Si tratta di una scelta dell'amministrazione comunale di centrosinistra, che ha già suscitato polemiche destinate a superare i confini regionali. Anche perché, in una nota non priva di tratti surreali, il Comune di Vicchio ha specificato che con questa decisione la giunta comunale "vuole esprimere vicinanza, solidarietà e sostegno al popolo palestinese oppresso e martoriato dallo Stato di Israele". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bandiera della Palestina sull'albero di Natale e cittadinanza ad Albanese: le provocazioni del sindaco pro-Pal

