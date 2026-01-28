Salta il concerto degli Earth a Bologna | Non volevano suonare con la bandiera della Palestina sul palco

Il concerto dei metal Earth a Bologna è saltato all’ultimo minuto. La band ha deciso di annullare lo spettacolo dopo aver rifiutato di esibirsi con la bandiera della Palestina sul palco. L’organizzazione aveva preparato la bandiera, ma i musicisti si sono opposti, portando alla cancellazione dell’evento al TPO. La tensione tra i protagonisti ha messo fine alla serata prevista.

Annullato il concerto della band metal Earth al TPO (Teatro Polivalente Occupato) di Bologna, dopo che la band ha rifiutato di esibirsi con una bandiera della Palestina affissa alla struttura del palco.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Earth Bologna Bandiera palestinese nel locale di Bologna, annullato il concerto degli Earth. “Al Tpo la politica davanti alla musica” Ieri a Bologna, nel Giorno della Memoria, il concerto degli Earth, band metal di Seattle, è stato annullato al centro sociale Tpo. Multato per aver esposto la bandiera della Palestina al Forum di Assago, il consigliere Paladini: “Grave censura” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Earth Bologna Argomenti discussi: Lucca, salta il concerto della pace di Beatrice Venezi con la Fenice: il No arriva dal sindaco di Venezia; EAGLES: il chitarrista JOE WALSH salta un concerto per la prima volta dopo 51 anni; Harry Styles annuncia le date del tour 2026, ma l'Italia non c'è: la beffa nonostante il video tributo; Harry Styles: le date del Together Together Tour 2026. Tutte le info per comprare i biglietti. Salta il concerto degli Earth a Bologna: Non volevano suonare con la bandiera della Palestina sul palcoAnnullato il concerto della band metal Earth al TPO (Teatro Polivalente Occupato) di Bologna, dopo che la band ha rifiutato di esibirsi con una bandiera ... fanpage.it Lucca, salta il concerto della pace di Beatrice Venezi con la Fenice: il no arriva dal sindaco di VeneziaLUCCA. Non sarà il Teatro del Giglio il luogo in cui si consumerà, forse, il calumet della pace tra Beatrice Venezi e gli orchestrali della Fenice di Venezia. Per stemperare le tensioni scaturite dall ... msn.com Salta per motivi di salute il concerto dei Tenores di Neoneli che si sarebbe dovuto tenere questa sera alle 18 alla passeggiata coperta al Bastione di Saint Remy a #Cagliari - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.