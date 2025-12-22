Nelle pieghe della manovra 2026 spunta una norma destinata a impattare sulla vita di molti lavoratori. Un emendamento della maggioranza approvato nella lunga maratona di votazioni andata in scena in commissione Bilancio. Si tratta di uno scudo per quelle aziende che applicano un contratto. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Doccia fredda in manovra: stop agli arretrati per i lavoratori sottopagati

Leggi anche: Pensioni, doccia fredda su Opzione donna: sfuma la proroga in manovra

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, nuovo stop dalla Corte dei Conti: doccia fredda per Salvini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Hanno stropicciato la manovra (e un po' anche il Parlamento); Doccia fredda sulle pensioni: il governo taglia i fondi ai lavoratori precoci e usuranti; Doccia fredda per la Rai: trenta milioni in meno dal canone; Che fine ha fatto il condono annunciato da Meloni.

Doccia fredda sulle pensioni: il governo taglia i fondi ai lavoratori precoci e usuranti - emendamento riscritto dalla maggioranza riduce le risorse per alcune categorie ... today.it