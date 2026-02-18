Comunicato Stampa | Riprogrammazione Mid-Term Review MTR FSE+ e FESR

Oggi, le commissioni consiliari del Parlamento regionale si sono riunite a palazzo Ferro Fini per discutere la riprogrammazione dei fondi FSE+ e FESR. Alle 12.30, alle 14 e alle 15, i rappresentanti della Terza, Quarta e Sesta commissione hanno approvato con maggioranza il provvedimento presentato dalla Giunta regionale. La decisione riguarda la modifica dei programmi di investimento e l’assegnazione delle risorse europee, con un'attenzione particolare ai progetti di sviluppo locale. La prossima fase prevede l’approvazione definitiva in consiglio.

Nella giornata di oggi, si sono riunite, a palazzo Ferro Fini, rispettivamente alle 12.30, alle 14 e alle 15, le commissioni consiliari Terza, Quarta e Sesta, le quali, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso, a maggioranza, senza voti contrari, parere favorevole alla Prima commissione in ordine al provvedimento della Giunta regionale (PDA n. 5) "Programmazione 2021-2027. Approvazione delle sintesi delle proposte di riprogrammazione mid-term review (MTR) dei Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027 in adesione ai Regolamenti (Ue) n. 19132025 e n. 19142025 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18092025 che modificano i Regolamenti (Ue) n.