Banconote false da 50 euro in giro per l' Italia la denuncia dei negozianti per il boom di soldi contraffatti

Un aumento di banconote false da 50 euro in alcune zone d’Italia deriva da un incremento delle falsificazioni. I negozianti segnalano di aver riscontrato un numero crescente di soldi contraffatti durante le transazioni quotidiane. Questo fenomeno sta creando preoccupazione tra gli esercenti, che devono controllare con attenzione le banconote ricevute. Le autorità stanno cercando di individuare i responsabili di questa diffusione improvvisa di denaro falso.

In Italia è boom di banconote false da 50 euro. La denuncia sul recente exploit di soldi contraffatti è partita da alcuni negozianti, in particolar modo nella zona di Pescara. La Banca centrale europea ha indicato proprio le banconote da 50 euro, unitamente a quelle da 20 euro, come le più contraffatte. La denuncia dei negozianti sul boom di banconote false da 50 euro Negli ultimi tempi ci sarebbe un exploit di banconote false in Italia, spesso da 50 euro. Il fenomeno sarebbe concentrato per il momento nella zona di Pescara, ma la circolazione del denaro potrebbe estenderlo presto in altre aree del Paese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Boom di 50 euro false in Italia, l’allarme sulle banconote: “Come riconoscerle”Un aumento di banconote da 50 euro false in Italia ha causato preoccupazione tra commercianti e clienti.

Banconote false, girano pezzi da 50 euro non autentici. Ecco come riconoscerlePer la circolazione di banconote false, in particolare pezzi da 50 euro, è stata individuata una crescita di segnalazioni tra i commercianti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Banconote false, girano pezzi da 50 euro non autentici. Ecco come riconoscerle; Banconote false, il 50 euro è il più contraffatto: ecco come riconoscerlo; Nuovo boom di banconote false da 50 euro, come riconoscerle e cosa fare se le ricevi; Allarme banconote false da 50 euro, boom di segnalazioni nei negozi. Trovati tanti pezzi non autentici.

Banconote false da 50 euro in circolazione: l’allarme della Banca centrale europea e come riconoscerleAllarme banconote false da 50 e 20 euro: dove circolano, come riconoscerle e cosa fare per evitare truffe nei pagamenti. blitzquotidiano.it

Nuovo boom di banconote false da 50 euro, come riconoscerle e cosa fare se le riceviRoma I cinquanta euro tornano sotto osservazione. Negli ultimi mesi diversi esercenti hanno segnalato pagamenti effettuati con banconote non autentiche, in alcuni casi consegnate da clienti ignari. Un ... lanuovasardegna.it

Negli ultimi giorni stanno aumentando le segnalazioni di banconote false. Vediamo come è possibile riconoscere fin da subito una banconota falsa da una autentica - facebook.com facebook