Giugliano bomba al bancomat | caccia ai malviventi ripresi dalle telecamere Atm nel mirino delle bande

La polizia di Giugliano cerca i ladri che hanno fatto esplodere il bancomat tra via Aniello Palumbo e piazza Gramsci. La banda ha usato un ordigno per entrare nello sportello e portare via i soldi. Le telecamere hanno ripreso tutto e ora gli investigatori lavorano per identificare i responsabili.

Le telecamere tra via Aniello Palumbo, via Labriola e piazza Gramsci hanno ripreso la banda che la scorsa notte ha fatto esplodere il bancomat di via Palumbo portando via contanti dallo sportello. Grazie a quelle immagini che hanno catturato diversi dettagli, la Squadra Mobile di Napoli che indaga sul caso, potrebbe risalire all’identità dei malviventi. Almeno in tre hanno agito la scorsa notte posizionando un ordigno allo sportello e riuscendo così a distruggerlo per portare via all’incirca 15-20mila euro. Ma questo degli atm è, negli ultimi mesi, il colpo prediletto da criminali che si organizzano con ordigni artigianali tali da far saltare in aria i dispositivi e portare via i contanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, bomba al bancomat: caccia ai malviventi ripresi dalle telecamere. Atm nel mirino delle bande Approfondimenti su Giugliano Bomba Ladri in casa, il cane abbaia e fa scappare i tre banditi che vengono ripresi dalle telecamere. Cittadine 'sotto assedio', più bande in azione Sportelli bancomat nel mirino dei malviventi: le esplosioni per rubare i soldi all'interno Negli ultimi tempi, alcuni sportelli bancomat nel napoletano sono stati oggetto di attacchi notturni da parte di malviventi, che utilizzano esplosivi per impossessarsi del denaro contenuto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giugliano Bomba Argomenti discussi: Terrore a Giugliano: banda fa esplodere il bancomat in via Palumbo e scappa col bottino; Violenta esplosione a Nola per rubare un bancomat: danni anche ai palazzi attorno; Ennesimo colpo a Grazzanise: ladri fanno esplodere il bancomat con una bomba, distrutta la filiale del Monte dei Paschi di Siena. Assalto al bancomat a Giugliano, arriva la stretta del PrefettoDue assalti quasi simultanei hanno interrotto la quiete notturna tra l’area nord di Napoli e l’agro nolano. Nel mirino dei malviventi ... internapoli.it Giugliano, bancomat fatto esplodere in via PalumboNotte di terrore a Giugliano dove un commando organizzato ha assaltato la filiale della Banca di Credito Popolare in via Aniello Palumbo, a pochi passi dalla ... napolivillage.com TG Club del 29 Gennaio, Rifiuti interrati in azienda agricola; a Giugliano bomba per derubare bancomat; Frattamaggiore in festa per Vergara; società Geolier regala zaino a bimbo derubato - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.