Il porto e l' eredità del carbone | Enel chiede un anno per liberare le banchine
Il porto di Brindisi continua ad affrontare le sfide legate alla transizione energetica, con l’uscita dalla centrale Federico II di Cerano prevista entro il 31 dicembre 2025, in conformità con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Nonostante i progressi, l’eredità del carbone rimane un elemento di riflessione sulla riconversione e sul futuro delle infrastrutture portuali.
BRINDISI – Il "phase out" della centrale Federico II di Cerano è ufficialmente scattato il 31 dicembre 2025 in linea con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), ma il porto di Brindisi fa ancora i conti con l'eredità del carbone. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Primo incontro Regione-Authority. Ecco il futuro del nostro porto: banchine, crociere e Clementino
Leggi anche: "Chiusura delle centrali a carbone, il Governo abbandona i lavoratori Enel"
Banchina carbone Enel, stop alla convenzione nel 2025 ma le attrezzature restano: utili per i traffici del porto - Mentre arriva la conferma che Enel non costruirà a Brindisi, né in Italia, la seconda gigafactory di pannelli fotovoltaici, “gemella” di quella di Catania, si comincia a discutere di ciò che accadrà, ... quotidianodipuglia.it
Confermato l’addio al carbone. Cerano, pronta la richiesta Enel - È ormai vicinissimo uno dei termini principali in vista della decarbonizzazione e dunque della dismissione della centrale Enel “Federico II” di Cerano. quotidianodipuglia.it
Enel, banchina del carbone nel porto di Brindisi: stop concessione si va verso nuova gara - «Non appaiono soddisfatti i requisiti per la richiesta di estensione della durata della concessione» della banchina Enel nel porto brindisino: si andrà prestissimo a gara. lagazzettadelmezzogiorno.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.