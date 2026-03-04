In una partita NBA, Orlando Magic ha battuto i Washington Wizards con il punteggio di 126-109, mettendo fine a una serie di due sconfitte consecutive. Banchero si è distinto come il protagonista della serata, contribuendo in modo determinante alla vittoria della squadra. La sfida si è svolta senza altri eventi rilevanti, e il risultato ha portato gli Magic a ottenere una vittoria importante.

Paolo Banchero ha chiuso con 37 punti (;1521 al tiro) e si è distinto come principale punto di riferimento offensivo, sorretto da Desmond Bane che ha aggiunto 25 punti. Orlando ha chiuso la serata con una precisione al tiro pari al 55,3%, una quota che ha fatto la differenza soprattutto quando i quintetti erano in campo. Nonostante le assenze per infortunio di Anthony Black (quadricipite), Wendell Carter Jr. (caviglia) e Franz Wagner (caviglia), il contributo dal banco è risultato determinante: Jett Howard ha segnato 12 punti, Jalen Suggs, Jevon Carter e Moritz Wagner hanno aggiunto 10 punti ciascuno. Dall’altra parte, i Wizards hanno mandato in campo nove giocatori disponibili, con Will Riley (rookie) a 19 punti e Jaden Hardy a 18. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Banchero trascina Orlando: vittoria che ferma la serie negativa

