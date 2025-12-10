Basket Serie B femminile Tronfi trascina la Landini Lerici Vittoria contro Ponte Buggianese
La Landini Lerici conquista una vittoria importante nel campionato di Serie B femminile, dominando la Nico Ponte Buggianese. Tronfi si distingue come protagonista, contribuendo al successo della squadra nel girone tosco-ligure e umbro-marchigiano. Un risultato che rafforza la posizione della squadra e dimostra il suo buon momento di forma nel torneo.
La Landini Femminile batte nettamente la Nico Ponte Buggianese (Pistoia) tornando così a vincere nel girone tosco-ligure e umbro-marchigiano della Serie B. Un successo che permette alle biancorosse di distanziare in classifica lo stesso team toscano. Per l’occasione il tandem tecnico Andrea Cabani-Enrico Ferretti ha schierato al ’Palabiaggini’ di Lerici: Demi R. 2, Tronfi 24, Demi G., Cacopardo 2, Leovino, Oueslati 4, Saloni 7, Candelori 10, De Santis 2, Gioan 9, Mangano. "Grande prestazione della ragazze – ha commentato al termine del match Ferretti – che sono partite col piede giusto e poi hanno mantenuto la lucidità quando le avversarie sono tornate alla parità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
