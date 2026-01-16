Arezzo si prepara ad accogliere una nuova apertura commerciale. A fine mese, infatti, verrà inaugurata una filiale Tedi in via Guelfa 26, offrendo ai cittadini un punto di riferimento per lo shopping di prodotti di uso quotidiano. Questa nuova sede si inserisce nel panorama commerciale della città, contribuendo a rafforzare l’offerta locale e a migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Novità nel commercio di Arezzo con l’apertura a fine mese di una nuova filiale Tedi a d Arezzo in via Guelfa 26. Tedi è un’azienda che nasce a Dortmund nel 2004 e rappresenta una tra le società leader nel settore del commercio al dettaglio Non-food. Il gruppo infatti oggi è presente in 15 Paesi con più di 3.500 punti vendita. In Italia l’insegna ha incominciato il suo sviluppo immobiliare intorno alla metà del 2018 e grazie al contributo dei suoi collaboratori (tra cui anche il mio in qualità di expansion manager) abbiamo da poco raggiunto i 170 negozi. «Abbiamo un’offerta molto variegata (più di 15 categorie merceologiche) con prezzi super convenienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novità nel commercio, apre a fine mese una nuova filiale Tedi ad Arezzo in via Guelfa

Leggi anche: Apre Tedi ad Arezzo e cerca nuovi collaboratori: come candidarsi

Leggi anche: Leolandia si apre ad una nuova era con Reversum: messo in opera il primo binario della novità 2026

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

#Terni, #commercio: novità in via #Garibaldi, via del #Rivo, via #Bartocci e via #Capponi tra aperture/stop x.com

Buone novità per il settore del commercio su aree pubbliche, non solo per l'approvazione del nuovo piano che lo regolamenta ma anche per la scelta di abbassare le tariffe. L'amministrazione comunale ha provveduto alla revisione del piano, risalente al 2006 - facebook.com facebook