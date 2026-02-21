bambino morto dopo trapianto di cuore al monaldi

Un bambino di due anni e mezzo è deceduto sabato mattina all’ospedale Monaldi di Napoli, poche ore dopo aver ricevuto un trapianto di cuore. La causa della morte resta ancora da chiarire, ma i medici avevano tentato di salvargli la vita con ogni mezzo. La famiglia si trova sconvolta dalla perdita improvvisa e si attende ora una relazione dettagliata sulle cause del decesso. La comunità si chiede cosa sia successo in queste ore cruciali.

La morte del bambino sottoposto a trapianto di cuore al Monaldi. Sabato mattina il bambino di due anni e mezzo è morto all'ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo aveva affrontato un trapianto di cuore il 23 dicembre e da giorni lottava in condizioni molto gravi, peggiorate ulteriormente nella serata di venerdì. I medici lo tenevano in coma farmacologico da tempo. Le sue condizioni erano molto gravi da giorni e si erano ulteriormente aggravate nella serata di venerdì. La famiglia aveva appreso soltanto a inizio febbraio che l'organo trapiantato risultava danneggiato in modo irreversibile già prima dell'ingresso in sala operatoria.

Trapianto di cuore per un bambino “bruciato” al Monaldi: sospesi due mediciLa Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda di un bambino di due anni e tre mesi che il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi.

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliDomenico, un bambino di 8 anni, è deceduto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli.

Napoli, trapianto di cuore fallito sul bimbo: parla la madre - La vita in diretta 12/02/2026

