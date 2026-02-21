Bambino morto dopo trapianto di cuore al Monaldi
Un bambino di due anni e mezzo è deceduto sabato mattina all’ospedale Monaldi di Napoli, poche ore dopo aver ricevuto un trapianto di cuore. La causa della morte resta ancora da chiarire, ma i medici avevano tentato di salvargli la vita con ogni mezzo. La famiglia si trova sconvolta dalla perdita improvvisa e si attende ora una relazione dettagliata sulle cause del decesso. La comunità si chiede cosa sia successo in queste ore cruciali.
La morte del bambino sottoposto a trapianto di cuore al Monaldi. Sabato mattina il bambino di due anni e mezzo è morto all’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo aveva affrontato un trapianto di cuore il 23 dicembre e da giorni lottava in condizioni molto gravi, peggiorate ulteriormente nella serata di venerdì. I medici lo tenevano in coma farmacologico da tempo. Le sue condizioni erano molto gravi da giorni e si erano ulteriormente aggravate nella serata di venerdì. La famiglia aveva appreso soltanto a inizio febbraio che l’organo trapiantato risultava danneggiato in modo irreversibile già prima dell’ingresso in sala operatoria.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Trapianto di cuore per un bambino “bruciato” al Monaldi: sospesi due mediciLa Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda di un bambino di due anni e tre mesi che il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi.
Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliDomenico, un bambino di 8 anni, è deceduto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli.
Napoli, trapianto di cuore fallito sul bimbo: parla la madre - La vita in diretta 12/02/2026
Argomenti discussi: Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Bimbo Napoli, no nuovo trapianto. Mamma: Finché respira ho speranza'; Bimbo trapiantato, il cuore che Domenico non ha potuto ricevere ha salvato un bambino a Bergamo: È tornato a vivere; Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioni.
È morto il bambino che aveva subìto un trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di NapoliSabato mattina è morto il bambino di due anni e mezzo che a fine dicembre aveva subìto una operazione di trapianto di cuore sbagliata all’ospedale Monaldi di Napoli. Le sue condizioni erano molto ... ilpost.it
Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliPoco fa il piccolo Domenico è morto nella camera di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli, lì dove era attaccato ad una macchina che da oltre 50 giorni faceva le veci del suo secondo cuore ... fanpage.it
Disposta l'autopsia su un bambino di sette anni morto. Era affetto da una grave patologia, una decina di giorni prima era stato operato - facebook.com facebook
Bambino di sette anni morto a Rivara, la Procura apre un fascicolo e dispone l'autopsia. Da pochi giorni era stato operato alle adenoidi x.com